REPORTAGE. En Afrique du Sud, la construction d'un télescope "d'une précision jamais vue auparavant" pour remonter à "la formation de l'univers"





Source : La France rejoint cette année ce projet de l'observatoire intergouvernemental SKAO en Afrique du Sud. Ce télescope d'une ampleur inédite, composé à terme de 150 antennes, permettra d'observer les toutes premières étoiles. franceinfo a pu visiter ce site ultra-sécurisé dans le désert du Karoo.Source : https://www.franceinfo.fr/sciences/astronomie/repo...