REPORTAGE. "Faire arriver le matériel le plus vite possible" : comment des équipes de Médecins sans frontières se préparent face à l'épidémie d'Ebola en RDC





Source : L'aide est en train de s'organiser pour venir en aide aux populations, notamment grâce à MSF France, qui prépare depuis Paris des renforts à envoyer sur place. Une course contre la montre alors que l'épidémie sature les structures sanitaires dans la région.Source : https://www.franceinfo.fr/sante/maladie/ebola/repo...