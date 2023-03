REPORTAGE. Journée mondiale de l’eau : à Séville, des compteurs pour traquer les fuites, les fraudes et la surconsommation

Revoir la gouvernance mondiale de l'eau : c'est l'enjeu gigantesque du sommet sur l'eau qui s'ouvre mercredi à New York alors que la sécheresse touche durement de plus en plus de pays. En Espagne, la ville de Séville a mis en place un système pour réduire la consommation en eau des ménages.