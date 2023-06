REPORTAGE. La bataille titanesque de la Chine contre l'avancée du désert

C'est David contre Goliath. La Chine mène une lutte acharnée contre l'avancée du désert dans le nord du pays. Sous l'effet des changements climatiques, les tempêtes de sable sont de plus en plus fréquentes et le désert menace d'engloutir des zones habitées.Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-choix-...