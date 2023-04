REPORTAGE. "On le fait parce que nous sommes désespérés" : à Berlin, les militants écologistes multiplient les blocages routiers pour mettre la pression sur le gouvernement

Depuis le début de la semaine, le mouvement "Dernière Génération" a bloqué plus d'une cinquantaine de rues dans la capitale allemande et quelques tronçons d'autoroute. Une nouvelle action coup de poing a eu lieu mardi pour pousser le gouvernement à faire plus contre le réchauffement climatique.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/allemagne...