REPORTAGE. Pour le pardon et la liberté : retour sur le voyage historique du pape en Algérie





Source : Léon XIV a quitté Alger, mercredi, pour poursuivre sa tournée africaine au Cameroun. Ce premier voyage laisse quelques discours marquants, sur le pardon et la nécessaire liberté d’une société, le souvenir d’une pluie quasi incessante et des liens resserrés entre communautés, au moins provisoirement.Source : https://www.franceinfo.fr/monde/vatican/pape-leon-...