REPORTAGE. "Un sentiment partagé entre joie et incompréhension" : réactions mitigées au Maroc après le titre de champion d'Afrique attribué deux mois plus tard





Source : Le jury d'appel de la Confédération africaine de football a retiré, deux mois après une finale chaotique, le titre gagné par le Sénégal en Coupe d'Afrique des nations pour l'attribuer au Maroc. À Casablanca, les supporters marocains restent circonspects.Source : https://www.franceinfo.fr/sports/foot/can/reportag...