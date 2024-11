Radieuse, Carla Bruni se dévoile au naturel sur Instagram

Il y a quelques semaines, Carla Bruni a fait sensation à l'occasion du show Victoria's Secret. Vêtue d'un ensemble en lingerie des plus sexy, l'épouse de Nicolas Sarkozy n'a pas hésité à dévoiler sa silhouette athlétique. Quelques jours plus tard, c'...