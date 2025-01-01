Raphaël Glucksmann plaide pour une convention citoyenne sur l'immigration et l'instauration d'un service civique obligatoire

Un livre écrit par Raphaël Glucksmann sera publié jeudi. Selon des extraits publiés par le Nouvel Obs ce dimanche, l'homme politique, pas encore officiellement déclaré candidat à la présidentielle de 2027, plaide pour l'organisation d'une convention citoyenne sur "le débat migratoire".https://www.bfmtv.com/politique/raphael-glucksmann...