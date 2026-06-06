Rave géante illégale dans l’Hérault : des milliers de teufeurs envahissent une propriété privée malgré le plan "rave bleue" déclenché par la préfecture

Des milliers de teufeurs ont débarqué dans la nuit du 5 au samedi 6 juin pour participer à un rassemblement illégal à la lisière entre le nord de l’Hérault et le Gard.Une rave party est en cours depuis la nuit du vendredi 5 au samedi 6 juin au nord de l’Hérault. Plusieurs milliers de personnes sont rassemblées sur le causse du Mas neuf entre Claret et Ferrières-les-Verreries. Un lieu propice à ce genre de rassemblements fréquents sur cette zone étendue de garrigue. Les militaires du Groupement de gendarmerie de l’Hérault, alertés dans la nuit, se sont rendus sur place afin d’empêcher le rassemblement de prendre de l’ampleur.