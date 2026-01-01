"Redonner à la France sa liberté et sa souveraineté ": le presque candidat à la présidentielle Raphaël Glucksmann dévoile son programme lors d'un premier meeting









Source : L'eurodéputé Raphaël Glucksmann, qui ne s'est toujours pas officiellement déclaré candidat à la présidentielle de 2027, a donné ce samedi 13 juin un meeting à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, devant plusieurs milliers de personnes.Source : https://www.bfmtv.com/politique/redonner-a-la-fran...