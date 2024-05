Refaire l'amour après une longue période d'abstinence : ce qu'il faut savoir

Célibat, conflits dans le couple, problèmes de santé… de nombreuses raisons expliquent l’abstinence sexuelle. Qu’elle soit choisie ou subie, elle peut durer des mois, parfois des années. Alors quand on y met fin, des questions et des doutes surgissent. Réponses d’une psychologue et d’un gynécologue.

Source : https://www.santemagazine.fr/psycho-sexo/desir-et-...