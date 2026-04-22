Rémy Rioux, directeur général de l’Agence française de développement : « L’AFD contribue à redéfinir la relation entre la France et le continent africain »





Source : Le directeur général sortant de l’AFD revient, dans un entretien au « Monde », sur les réalisations, les transformations et les objectifs de cette institution qui a investi 130 milliards d’euros dans le monde au cours des dix dernières années.Source : https://www.lemonde.fr/international/article/2026/...