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Rencontres d'Aix: "Aujourd'hui, les grands acteurs sont tous des empires, nouveaux ou anciens, avec un comportement de prédateur", affirme Dominique de Villepin, ancien Premier ministre

Ibrahima Ndiaye

Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, débat sur les changements dans le monde depuis le XXe siècle lors des rencontres économiques d'Aix ce jeudi 2 juillet à Aix-en-Provence. 



Source : https://www.bfmtv.com/politique/video-rencontres-d...


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