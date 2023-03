République démocratique du Congo : deux pilotes bénévoles viennent en aide aux organisations humanitaires

Quelques semaines par an, des pilotes se mettent au service des organisations humanitaires avec l'ONG Aviation sans frontières. Ils œuvrent le plus souvent en Afrique et transportent de la nourriture et des médicaments.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/republiq...