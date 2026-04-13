Restitution des biens culturels pillés pendant la colonisation : l’Assemblée adopte une version amendée du projet de loi





Source : Après le Sénat, la chambre basse a, à son tour, voté à l’unanimité, lundi 13 avril, ce texte longtemps attendu. Modifié par plusieurs amendements, il devra être examiné en commission mixte paritaire afin d’harmoniser les positions entre sénateurs et députés.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/04/13/...