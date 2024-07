Résultats législatives 2024: la composition définitive de l'Assemblée nationale

Les Français étaient appelés aux urnes pour le second tour des élections législatives ce dimanche, un mois après la décision d’Emmanuel Macron de dissoudre l’Assemblée nationale. Selon les estimations d’Elabe pour BFMTV, le Nouveau Front populaire obtient 182 députés, le camp présidentiel 163 sièges et le Rassemblement national et ses alliés 143https://www.bfmtv.com/politique/elections/legislat...