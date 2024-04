Retour d’expérience : Malika, 52 ans et un lifting, « Je voulais retrouver un peu de fraîcheur »

" C'est pendant la période du confinement que l'idée a commencé à me trotter sérieusement dans la tête, confie Malika. J'étais conviée à des visioconférences, au moins deux ou trois fois par semaine, et je n'en pouvais plus de me voir à l'écran. De ...