Retraites: "Nous attendons des engagements fermes", affirme Pierre Jouvet (PS)

Le Parti socialiste exige une suspension immédiate et temporaire dy départ à la retraite à 64 ans et appelle à une renégociation pour un système plus juste et équitable. Une conférence sociale est demandée pour discuter des solutions avec tous les acteurs concernés.Source : https://www.bfmtv.com/politique/parti-socialiste/r...