Retraites: Pap Ndiaye quitte la Gare de Lyon en évitant des manifestants munis de casseroles

Le chef de l'État multiplie les déplacements ces derniers jours et veut, avec le gouvernement, tourner la page de la séquence retraites. Du côté des oppositions et des syndicats, l'heure est toujours à la contestation et à la préparation de la journée du 1er-Mai.Source : https://www.bfmtv.com/politique/en-direct-retraite...