Roland-Garros : une dotation record au service des mal classés

Enrique Moreira

La dotation globale pour l'édition 2022 des Internationaux de France atteint 43,6 millions d'euros. Soit une progression de près de 7 % par rapport à 2019, dernière édition dans des conditions normales . Les primes pour les joueurs et joueuses éliminés lors des qualifications et du premier tour du tableau final ont le plus progressé.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/service...