Roman Abramovitch, l'oligarque russe adoubé par Zelensky pour amadouer Poutine

Volodymyr Zelensky a assuré avoir demandé à l’homme d’affaires russe Roman Abramovitch de plaider auprès de Vladimir Poutine pour des négociations directes de paix. Le choix d’un oligarque resté fidèle au président russe peut surprendre, mais l'ex-patron de Chelsea tente depuis 2022 de jouer les médiateurs de guerre.Volodymyr Zelensky a sorti un nouvel atout de sa manche pour tenter de convaincre Vladimir Poutine de négocier la fin de la guerre en face-à-face : Roman Abramovitch. Le puissant milliardaire russe et ancien patron du club de football britannique Chelsea a été chargé de faire passer des "messages" au président russe, a assuré le dirigeant ukrainien, selon les information publiées lundi 8 juin par plusieurs médias, dont The Guardian.Roman Abramovitch a rencontré Volodymyr Zelensky à Kiev en mai pour lui faire savoir que le Kremlin "cherchait à comprendre ce que l’Ukraine voulait vraiment", a affirmé le président ukrainien, interrogé par le Financial Times.