S.O.S : j’ai les ongles qui se dédoublent, je fais quoi ?

Pourquoi les ongles se dédoublent-ils ?" L'ongle est un sujet très important en dermatologie. Il en dit beaucoup sur nous et notre état de santé ", nous apprend Nina Roos. Ensemble, on liste les diverses causes qui amènent à un ongle dédoublé. Le sig...Source : https://www.elle.fr/Beaute/Ongles/Ongles-qui-se-de...