S'habiller en noir pour s'affiner, est-ce une bonne idée ?

On dit souvent que le noir affine et que cette couleur va à tout le monde. Est-ce vrai ? Et est-ce que s'habiller en noir est une bonne idée ? Nous avons posé la question à Loreleï, experte en image pour Atypicaï Image.

