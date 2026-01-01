SIGNÉ CONSIGNY - "Je pense que Totalenergies a fait forme de patriotisme"









Source : Les résultats de Totalenergies au premier trimestre continuent de faire réagir. Le bénéfice net du géant français de l'énergie a bondi de 51% au premier trimestre en 2026, un résultat qui s'explique notamment par l'envolée des prix du pétrole et des carburants provoquée par la guerre au Moyen-Orient.Source : https://www.bfmtv.com/politique/video-signe-consig...