SIGNÉ CONSIGNY - Jordan Bardella dans Paris Match: “Pas besoin d’être enquêteur à la police judiciaire pour se rendre compte que c’est une mise en scène”, estime Charles Consigny

À près d'un an de l'élection présidentielle, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, officialise sa relation avec la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles. La une de Paris-Match fait réagir politiquement puisque certains dénoncent des photos trop posées pour que ce soit des photos volées.https://www.bfmtv.com/politique/front-national/vid...