SONDAGE - Seulement 49% des Français croient en l'institution judiciaire

Lyhanna, enfant de 11 ans, a été retrouvée morte le 4 juin par les enquêteurs. L'affaire a mis en lumière des "dysfonctionnements graves" dans le système judiciaire, a reconnu à plusieurs reprises Gérald Darmanin. Le principal suspect, Jérôme Barella, a été incarcéré dans le sud de la France. Selon un sondage, moins d'un Français sur deux croit en la justice.https://www.bfmtv.com/politique/video-sondage-seul...