Saluts nazis et chants racistes pendant l'hommage à Quentin Deranque à Lyon: pour Thomas Portes, député LFI, "ce rassemblement n'aurait pas dû se tenir"





Une marche s'est tenue aujourd'hui à Lyon pour rendre hommage à Quentin Deranque, le militant nationaliste mortellement roué de coups. Dans le cadre de l'enquête pour homicide, sept hommes, dont deux collaborateurs du député LFI Raphaël Arnault, ont été mis en examen.