Saluts nazis et insultes racistes durant l'hommage à Quentin Deranque: "Il y a une brutalisation générale de la politique", constate François Kalfon, député européen (PS)

La préfète du Rhône Fabienne Buccio a fait au moins trois signalements auprès de la justice pour des propos tenus pendant la marche en hommage à Quentin Deranque, selon une source proche du dossier à BFMTV. Ces signalements concernent des propos tels que "à bas les bougnoules", "sales bougnoules" ou encore "sale race", et des saluts nazis.https://www.bfmtv.com/politique/video-saluts-nazis...