Sandales plates : lesquelles sont in et out cet été ?



Lire la suite de l'article sur Elle...



Source : https://www.elle.fr/Mode/Chaussures/Sandales-plate... Les chaussures plates ont recouvré de leur superbe cette année sous l'impulsion des créateurs et chausseurs de luxe. Le plat est plus sexy que jamais, y compris du côté des sandales. Une réponse à un besoin de confort, mais pas seulement ! Grâce à de...