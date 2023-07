Sandrine Rousseau: "Il n'est pas possible que d'un côté, on ait des yatchs et des jets, et que de l'autre côté, on ait des gens qui crèvent de chaleur dans des barres HLM"









Source : Sandrine Rousseau, députée EELV de Paris, est l’invité du Face à Face sur BFMTV et RMC.Source : https://www.bfmtv.com/politique/sandrine-rousseau-...