Sarah El Haïry salue la création d'une brigade loup et fâche les écologistes

La nouvelle secrétaire d'État à la biodiversité s'est réjoui de l'arrivée d'une brigade loup dans l'Averyon, une promesse d'Emmanuel Macron. Ce dispositif qui permet d'utiliser des "tirs de défense" contre les canidés et donc de les tuer suscite la colère des écologistes. "On doit de concilier l'activité humaine et la présence du loup", défend son cabinet.