Savez-vous à quel âge on arrête de grandir ?

Cela ne vous aura pas échappé : notre corps subit une remarquable transformation entre notre naissance et notre puberté. Mais cette expansion verticale atteint généralement un plateau et nous cessons de grandir. Comme nous l’explique la Dre Évelyne Chartier, médecin généraliste, cet arrêt de croissance est un phénomène complexe qui peut être influencé par une multitude de facteurs biologiques et environnementaux !

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/dossiers/physio...