Scandale du périscolaire: "une liste noire" des personnels violents avec les enfants à l'école est-elle vraiment possible?









Source : L'Éducation nationale veut pouvoir inscrire sur "une liste noire" les personnels ayant eu des "comportements inadmissibles" sur des mineurs à l'école. La création du dispositif comme son efficacité ne convainquent pas le professeur de droit privé Olivier Cahn qui pointe le risque d'un flou juridique.Source : https://www.bfmtv.com/politique/gouvernement/scand...