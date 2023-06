Sécheresse : La Ciotat supprime les douches au bord des plages

À compter de ce vendredi 2 juin, il n’est plus possible de prendre une douche sur les plages de La Ciotat (Bouches-du-Rhône). Dans un contexte de sécheresse, cette décision est relativement bien acceptée par les résidents et les touristes.Source : https://www.francetvinfo.fr/meteo/secheresse/seche...