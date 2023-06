Sécheresse : deux tiers des nappes phréatiques sont au plus bas sur le territoire français

Depuis 1980, 195 000 personnes sont mortes à cause des catastrophes naturelles en Europe, particulièrement lors des événements de canicule. C’est ce qui est redouté pour cet été, d’autant plus que les deux tiers des nappes phréatiques sont au plus bas en France.Source : https://www.francetvinfo.fr/meteo/secheresse/seche...