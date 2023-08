Sécheresse : les étangs de la Dombes menacés

La sécheresse frappe près des trois quarts de la France, et la situation est particulièrement complexe dans certaines régions. Dans la Dombes, célèbre pour ses marais et ses étangs, le niveau de l'eau est historiquement bas et les conséquences sur l'environnement nombreuses, notamment pour la pisciculture locale.Source : https://www.francetvinfo.fr/meteo/secheresse/seche...