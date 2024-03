Sécheresse : les nappes phréatiques vont mieux qu'en 2023, mais l'été demeure incertain

Le point noir reste les nappes du Languedoc et du Roussillon. Elles y sont plus basses que l'an dernier et ont même continué à baisser en février sur la plaine du Roussillon et le massif des Corbières, faute de pluies suffisantes.Source : https://www.francetvinfo.fr/meteo/secheresse/seche...