Séisme au Maroc : un tremblement de terre imprévisible et dévastateur

Le séisme qui a fait pour l’instant plus de 2 700 morts était imprévisible et dur à anticiper. Le point avec Badaoui Rouhban, expert séisme et prévention catastrophes naturelles sur le plateau du 19/20 info, lundi 11 septembre.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/maroc/se...