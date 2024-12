Selena Gomez : tout sur sa bague de fiançailles et ses origines du 18ème siècle

Selena Gomez et Benny Blanco sont officiellement fiancés ! Ce mercredi 11 décembre, la star de " Only Murders in the Building " a partagé la nouvelle sur Instagram en publiant un carrousel de photos mettant en valeur sa bague de fiançailles, accompa...