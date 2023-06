Selon une étude, ce soin en institut est le plus efficace contre l’acné

Impossible d'être passé à côté. L'Hydrafacial – ce soin nettoyant et hydratant qui promet une peau de bébé – connaît un véritable succès depuis plusieurs années. Il faut dire que ce protocole possède de nombreux avantages. Indolore et non abrasif, il...