Sénégal : Bassirou Diomaye Faye, le plan B d’Ousmane Sonko

Ecarté de la course à l’élection présidentielle des 24 et 31 mars par le Conseil constitutionnel, Ousmane Sonko a dû laisser la place à son discret bras droit et ami.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2024/03/20/...