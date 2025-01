Sept heures de travail non rémunérées: "C'est malsain politiquement et économiquement", estime l'économiste Christian Saint-Étienne

La ministre du Travail et de la Santé, Catherine Vautrin, propose de faire travailler chaque actif sept heures supplémentaires par an afin de participer au financement de la Sécurité sociale. Une “piste” qui est “lancée” d’après le ministre de l’Économie Éric Lombard et la porte-parole du gouvernement Sophie Primas.https://www.bfmtv.com/politique/sept-heures-de-tra...