Sergueï Lavrov, ministre des affaires étrangères russe, en visite au Niger, dit vouloir poursuivre le « soutien » militaire aux Etats du Sahel
Ibrahima Ndiaye
Le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont dirigés par des régimes militaires, arrivés au pouvoir par des putschs entre 2020 et 2023, qui ont tourné le dos à l’ex-puissance coloniale française pour se rapprocher de la Russie.
Source : https://www.lemonde.fr/international/article/2026/...
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