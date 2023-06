Sérum yeux : 10 produits pour prendre soin du contour de l’œil

Nous ne sommes pas sans savoir que le contour de l'œil est l'une des zones les plus fragiles de notre visage. En effet, la peau y est quatre fois plus fine qu'ailleurs. Par conséquent, il est primordial d'en prendre soin. Et l'on sait, ô combien, on ...