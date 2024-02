Sexualité et cancer du sein : l’amour après la maladie

Comment retrouver une vie sexuelle satisfaisante après un cancer du sein ? Baisse de libido, image de soi dégradée, transformations du corps… La maladie et les traitements associés, comme une chimiothérapie ou une mastectomie, mettent en effet à mal la féminité et la vie sexuelle. Conseils et solutions de médecins.

