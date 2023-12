Seychelles : soixante-six personnes blessées lors d’une explosion dans un entrepôt d’explosifs ; l’état d’urgence levé dans l’archipel

L’explosion s’est produite dans une zone industrielle de Mahé, l’île la plus grande et la plus peuplée de l’archipel. Par ailleurs, les inondations provoquées par des pluies diluviennes ont fait au moins deux morts.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/12/07/...