Si elle ne peut pas se présenter, Marine Le Pen "soutiendra Jordan Bardella"

Ibrahima Ndiaye

À quelques jours de la décision de la cour d’appel de Paris sur l’affaire dite des assistants parlementaires qui déterminera si Marine Le Pen peut se présenter à la présidentielle de 2027, la dirigeante du Rassemblement national et Jordan Bardella se réunissaient à Liévin. La ville accueillait un “banquet champêtre” réservé aux adhérents du parti.https://www.bfmtv.com/politique/elections/presiden...