"Si quelqu'un manque à l'appel, il est probablement mort" : les enfants perdus du Soudan après trois ans de guerre





Source : Un document de France Télévisions consacré à une guerre oubliée, qui a débuté il y a trois ans. Celle du Soudan, un conflit entre deux branches du pouvoir, une guerre civile intense et qui a pris en otage la population. L’ONU parle de tragédie humanitaire, dont les enfants sont les premières victimes.Source : https://www.franceinfo.fr/monde/afrique/soudan/si-...