Skincare : les 3 actifs que les adolescents devraient éviter selon les dermatologues

Alors que le marché de la beauté est en constante évolution, force est de constater que les consommatrices sont de plus en plus jeunes. En effet, il suffit de se rendre sur les réseaux sociaux, et particulièrement sur la plateforme TikTok, pour se re...